Sitzungen, Züge, Rathausstürme Das ist der närrische Fahrplan fürs Grenzland

Grenzland · Kurz, aber heftig – so dürfte auch in Niederkrüchten, Schwalmtal und Brüggen die Karnevals-Session ausfallen. Los geht es mit Sitzungen am 13. Januar, schon am 8. Februar werden die Rathäuser erstürmt.

03.01.2024 , 14:00 Uhr

Man kennt sich unter Nachbarn im Grenzland und man besucht sich im Karneval: Auch die Burggarde zog 2023 im Niederkrüchtener Tulpensonntagszug mit. Foto: bigi

Von Paul Offermanns