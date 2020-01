Karneval im Grenzland : TV Total Lötsch oder Gameshow in Hehler

TV Total Lötsch oder Gameshow in Hehler

Den Büttenabend in Breyell besuchten auch Prinzessin Silva I. und ihr Gefolge. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Grenzland Der Büttenabend der Lötscher Karnvalsgesellschaft De molveren Die und die Abendsitzung der KG Hehler kamen gut an.

Am diesjährigen Büttenabend der Lötscher Karnevalsgesellschaft „De molveren Die“ gab es so einige Jubiläen zu verkünden. „Es ist einfach wichtig, die Traditionen und Brauchtümer an die nächsten Generationen weiterzugeben. Wir feiern heute auch das 55-jährige Bestehen der Kinderkarnevalsabteilung!“, erzählte Axel Salentin, Präsident der Karnevalsgesellschaft, stolz.