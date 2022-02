Karnevalsauftakt in Viersen: Altweiber - diesmal etwas "ausgefallener"

Viersen Große Veranstaltungen zum Karnevalsauftakt waren im Kreis Viersen abgesagt. Doch das Viersener Prinzenpaar machte sich an Altweiber im Festwagen auf und besuchte Kindergärten und Seniorenheime.

Als der Prinz kütt, sind die Zaungäste schon lange da. Minuten, bevor der große Festwagen des Festkomitees Viersener Karneval vor der Kita Himmelszelt hält, haben sich die Mädchen und Jungen schon in einer Zweierreihe am Zaun versammelt: Die obere Reihe guckt obendrüber, die untere Reihe kniet am Boden und schaut durch die Gitterstäbe durch.

Zehn Ziele standen eigentlich auf der Liste. „Aber in einem Heim gab‘s einen Corona-Ausbruch“, berichtet Senatspräsident Frank Schiffers. „So ist das eben.“ Also steuert der Tross neun Orte an, „um wenigstens ein bisschen Karneval zu versprühen“, wie Prinz Lothar Beeck sagt. Er trägt die roten Prinzenschuhe mit der Schleife, das volle Ornat samt Narrenkappe mit den langen Federn. Wie fühlt er sich jetzt, am Beginn der etwas anderen tollen Tage? „Wir freuen uns drauf“, sagt er und blickt in den Himmel. „Hoffentlich hält das Wetter.“