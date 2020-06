Karneval in Viersen : Weitere Absage im Karneval

Karneval in Viersen

Süchtelns Prinzessin Inge I. dicht an dicht mit anderen Jecken beim traditionellen Möhrenschälen: Wegen Corona derzeit undenkbar. Foto: Markus Rick (rick)

Viersen In Dülken, Süchteln und Boisheim verzichten die Vereine 2020 auf Veranstaltungen. Proklamationen neuer Prinzenpaare fallen damit vorerst aus. Das haben die Karnevalisten in einer historisch einmaligen Abstimmung beschlossen.

Die Karnevalisten aus Süchteln, Dülken und Boisheim sagen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ihre Sommerfeste und Proklamationen sowie weitere Veranstaltungen ab. Sie ziehen nicht durch die Säle mit lauten und begeisternden Schlachtrufen „Soetelsche Muure Soat“, „Ki Ka Kai a“ (Boisheim) und „Gloria Tibi Dülken“. Sie stellen für die Session 2020/21 auch keine neuen Prinzenpaare auf.

Festausschuss Der Festausschuss Viersener Karneval hatte bereits Mitte Mai angekündigt, seine Veranstaltungen für 2020 in Alt-Viersen wegen der Corona-Pandemie ausfallen zu lassen. Ein neues Prinzenpaar wird auch dort nicht proklamiert.

Die Vorstände aus Süchteln, Dülken und Boisheim vertreten dabei eine einstimmige Meinung: „Noch nie war der Zusammenhalt so wichtig. Darum lasst uns in dieser außergewöhnlichen Zeit zusammenstehen, mit einer Sprache sprechen und hoffen, dass wir 2021/22 mit doppelt so viel Freud‘ wieder Karneval feiern können.“