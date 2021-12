Brauchtum in Viersen : Karnevalisten schreiben offenen Brief an Ministerpräsident Wüst

Viersen In dem Schreiben fordern die Karnevalisten der Viersener KG Hamm wer net, dass das Land nicht nur empfehlen soll, den Sitzungskarneval abzusagen – es soll den Sitzungskarneval untersagen.

Der Vorstand der KG Hamm wer net hat einen offenen Brief an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) verfasst. „Er wird heute noch per Post abgeschickt“, kündigte der Vorsitzende Michael Berghausen am Donnerstagmittag an. In dem Schreiben fordern die Karnevalisten, dass das Land nicht nur empfehlen soll, den Sitzungskarneval abzusagen – es soll den Sitzungskarneval untersagen. „Wenn Sie dies nicht tun, sind wir aus Existenzgründen gezwungen, die Veranstaltungen trotzdem durchzuführen“, schreibt Berghausen an Wüst adressiert.