Open-Air-Damensitzung in Viersen-Dülken : Ki Ka Kai a: Wenn Karneval auf Mallorca trifft

Dülken/Boisheim Die Premiere ist geglückt: Zu ihrer ersten Open-Air-Damensitzung hatten die Karnevalisten der Boisheimer Ki Ka Kai a in den Dülkener Stadtpark an der Melcherstiege eingeladen, und die zahlreichen Besucherinnen forderten lautstark eine Wiederholung.

Die filigrane Hochkultur des karnevalistischen Ausdruckstanzes vermittelte zum Auftakt des Abends gekonnt das Männerballett der Kleinen Dülkener – mit einer Hawaii-Bauchtanznummer. Ihnen folgten Alpenrock der Cölsch Crainer und der Lobbericher Jürgen Peter mit seiner Ode an „Mary Jane“. Groß war die Freude, als sich Peter weibliche Unterstützung aus dem Publikum auf die Bühne holte. Es folgte der lautstark-schrille Comedy-Auftritt von Lieselotte Lotterlappen alias Joachim Jung, die mit dem Charme eines Elefanten im Porzellanladen die Zuhörerinnen becircte. Stefan Stürmer („Bambule“) brachte Ballermann-Feeling an die Melcherstiege. Die vereinseigenen Gardisten David Müller, Patric Jakobs, Andreas Küsters, Hans Linden, Frank Steffens, Patric Bongartz, Helmut Uhing, Klaus Flohberg, Alexander Barthelmers und Harald Lochner zeigten im Anschluss, an was sie monatelang geprobt hatten. Nach dem Auftritt von DJ-Ötzi-Double Uwe Engel hörte man spitze Schreie der Besucherinnen, als die Gentlemen-Gruppe der Fauth Dance Company auf die Bühne trat. Die Showtrommler The Drummerholics (mit leuchtenden Stöcken!), die Oedingsche Jonges und der Saxofonist Uwe Krumbiegel rundeten das reichhaltige Programm ab.