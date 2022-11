Prinzenpaar Boisheim : „Wir haben die Zeit herbeigesehnt!“

Zwei Jahre musste Boisheims Prinzenpaar Uwe I. und Claudia I. auf die Proklamation warten, wurde das Ornat im Schrank verwahrt. Im Bürgerhaus Dülken war es jetzt so weit. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Boisheim Die Karnevalsgesellschaft Ki Ka Kai a Boisheim feierte vor ausverkauftem Haus die Proklamation ihres Prinzenpaares. Prinz Uwe I. und Ihre Lieblichkeit Claudia I. wurden mit Begeisterung empfangen.

Lange Tischreihen, über denen rote, gelbe und grüne Luftballons schweben, fixiert an kleinen Geldsäckchen. Ein Bühnenbild, das die Wahrzeichen von Boisheim inklusive einem großen Ortsschild ziert – und jede gut gelaunte Menge Karnevalisten, die in ihren schmucken Uniformen in den großen Saal des Dülkener Bürgerhauses strömen: Die Karnevalsgesellschaft Ki Ka Kai a Boisheim lud zur Proklamation ihres Prinzenpaares ein, und dieses Ereignis wollte kaum einer verpassen.