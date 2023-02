Karneval in Niederkrüchten Hohe Auszeichnung beim Prinzentreffen für Dülkens Obermöhn‘

Die Laudatio auf Ingeborg Gartz hielt Carsten Scholz, Kommandeur der Prinzengarde Niederkrüchten. So richtig karnevalistisch sei es erst bei ihr geworden, als sie mit Klaus-Dieter 1994/95 Prinzenpaar in Dülken wurde und auch im Umland durch die Säle zogen. So kamen die Beiden von einer Veranstaltung in Boisheim in das kleine Brempt, wo Klaus-Dieter versehentlich ein dreifaches Ki-ka Kai-a der Boisheimer ausrief. Diese Freundschaft wurde noch in der gleichen Session beim legendären Prinzentreffen in der Kellerbar von Inge und Klaus-Dieter vertieft.