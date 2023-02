Karneval 2023 Die schönsten Kostüme für Bello und Mieze

Eine karnevalsbegeisterte Kollegin brachte mich auf die Idee: Die Dackelbesitzerin erzählte von Verkleidungen für ihren Hund. Ihr Favorit sei bisher das Modell „Hot dog“, inklusive Senf gewesen. Dafür hat sie auch den idealen Hund. Den habe ich nicht. Aber sie hat mich als Katzenbesitzerin neugierig gemacht: Welche Kostüm-Möglichkeiten gibt es für Bello, Mieze und Co? Wo kommt man wie schnell an die tierischen Verkleidungen, was kosten sie? Und was halten die Vierbeiner davon? Viele Fragen, die Antworten liefert der Praxistest.