Karneval in Viersen Rückblick auf ein echt jeckes Wochenende

Den Auftakt zum Karnevalswochenende machte die KG Blau-Wette Jonges im beheizten Festzelt an der Sittarder Straße mit einer mitreißenden Galasitzung zum 65-jährigen Bestehen der Gesellschaft. Natürlich mit dabei: die Tanzgarde der Blau-Wette Jonges. Im ABBA-Outfit tanzten sich die Mädels der Tanzgarde des Süchtelner Festausschusses in die Herzen der Zuschauer. Mona Stobbe präsentierte ihre neu gegründete Gemeinschaftsgarde, bestehend aus Mariechen aus Dülken, Viersen und Süchteln. Die Lachmuskeln wurden von Comedian Marius Rohmann strapaziert. So richtig ab ging es dann aber mit den Bands Cologne Unplugged, Bajaasch und die Showband Western Music Company. Durch dieses begeisternde Programm, bei dem auch Viersens Prinz Helmut II. mit Begleitung und Prinzengarde nicht fehlten, führten Dirk Hechel und Jürgen Vogt.