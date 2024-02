Karneval in Viersen-Dülken „Messe der Freude“ auf Dölker Platt

Sie gehört in Dülken zum Karneval wie die Kamelle: die „Messe der Freude“ am Sonntag, 11. Februar, in St. Cornelius, an der neben den kleinen und großen Dülkener Karnevalsprinzenpaaren auch närrische Tollitäten aller Karnevalsvereine Dülkens und zahlreiche kostümierte Jecke teilnehmen. Weite Teile des Gottesdienstes werden auf Dölker Platt gesprochen, von dem Pfarrer Jan Nienkerke freimütig bekennt, dass es für ihn die „erste Fremdsprache“ sei. Er wird die Predigt in Reimform halten und dabei neben dem Evangelium auf das diesjährige Sessionsmotto „Kiek ens wii al de Jecke möt Prinzenpaar duer Dölke trecke“ eingehen. Ein besonderes Highlight für die Karnevalisten wird die musikalische Begleitung des Gottesdienstes durch die Mitglieder des Orpheumschores sein, die stimmgewaltig den Dülkener Karnevalsruf „Gloria tibi Dülken“ erklingen lassen werden. ufgrund der Vorverlegung der Karnevalszüge wird auch die Messe der Freude eine Stunde früher beginnen, nämlich um 10 Uhr am Karnevalssonntag in St. Cornelius.