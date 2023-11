Karneval in Viersen-Dülken Der neue Prinz braucht Extra-Einladungen

„Wir legen heute einen karnevalistischen Neustart hin“, startet Arie Nabrings von der Dülkener Narrenakademie den feierlichen Teil des Abends, während er die große Dokumentenrolle ausrollt, denn in Dülken muss das zukünftige Prinzenpaar ein Gelöbnis aussprechen. Es ist still im Saal, als Mark Aretz gelobt, die Würde des Karnevals zu tragen, wie es das ehrenvolle Amt erfordert. „Ich verspreche dem Dülkener Narrenvolk, ein gerechter Herrscher zu sein und das Ansehen der Vaterstadt zu fördern und zu ehren“, sagt er. Seine Frau sorgt indes für eine herzliche Lachsalve voller Verständnis. „Ich bin sch...nervös, Leute!“, gibt sie vor dem Mikrofon ehrlich zu. Danach folgt ihr Gelöbnis. Es ist ein bewegender Moment, als Nabrings die Kette überreicht und damit Mark I. proklamiert. Von Anemüller folgt die Prinzenmütze mit den langen Federn und von Gartz das Zepter. „Liebes närrisches Volk, jetzt wird regiert mit toller Hand. Aber ihr müsst sehen, wie ihr an Altweiber wirklich ins Rathaus hineinkommt“, sagt Anemüller. Das erste „Gloria tibi Dülken“ auf Mark I. und Natalie I. donnert durch den Saal.