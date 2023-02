Altweiber in Schwalmtal Bürgermeister Gisbertz löst Rathausschlüssel aus

Umso mehr freuen sich viele jetzt auf den nächsten Rathaussturm: Wie dieses Ereignis am Donnerstag, 16. Februar, in Schwalmtal ablaufen soll, das besprachen der Verwaltungschef, Obermöhne Miriam Knüppel und fünf Möhnen jetzt bei einem Glas Sekt. Um den Rathausschlüssel auszulösen, bot Gisbertz einen Karton Sekt und einen Schwalmtaler Winterbirnenlikör – und war damit erfolgreich. Wer sich an Altweiber den Möhnen anschließen möchte, kann um 13.44 Uhr in der Waldnieler Filiale der Volksbank, Dülkener Straße 30-32, dazustoßen. Dort formiert ein bunter Zug zum Rathaus, das die Möhnen um 15.11 Uhr erstürmen wollen. Am Markt wird bei schlechtem Wetter für alle Feiernden ein kleines Zelt aufgebaut, ein DJ sorgt für Musik. An Altweiber werrden Marktstraße und Marktplatz komplett ab 13 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Marktstraße wird ab Ecke Lange Straße gesperrt; von 13 bis gegen 21 Uhr ist der Markt für eine Durchfahrt gesperrt. busch-