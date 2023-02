Tulpensonntagszug in Niederkrüchten Narren sind in finanziellen Nöten

Die „Bunte Nacht“ am Freitag wurde noch ohne Eintritt durchgezogen. Rund 600 Leute waren im Saal und genossen ein Bühnenprogramm, das mit vielen Gastvereinen durchgeführt wurde. Die Niederkrüchtener Prinzengardisten stehen in Kontakt mit Vereinen zwischen Wesel und Baesweiler, Hilden und Roermond. Jetzt hoffen die Prinzengardisten, dass die Party am Freitag vor Tulpensonntag und die Nach-dem-Zug-Party in der Begegnungsstätte viele Besucher und damit Einnahmen bringen. Im Moment lässt sich nicht kalkulieren, wie der Zuspruch zu den Veranstaltungen im Saal sein wird. Der Eintritt von zehn Euro werde auf jeden Fall helfen, aber auch nicht alles decken, befürchtet Scholz. „Vielen war nicht bewusst, dass ein solcher Zug so viel kostet“, sagt er. Vereinsintern laufen die Drähte heiß. Es werden Ideen gesammelt, wie man noch weiteres Geld akquirieren kann. Im Gespräch sind digitale Werbebanner neben der Bühne. Überlegt wird auch, wie in Mönchengladbach vor dem Zug mit Sammelbüchsen um Spenden zu bitten. Geplant ist, auf der Homepage und der Facebook-Seite die Kontonummer zu veröffentlichen. Die Prinzengarde ist ein gemeinnütziger Verein und kann Spendenquittungen ausstellen.