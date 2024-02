Karneval 2024 Tausende sahen den Rosenmontagszug in Süchteln

Es hat gut eine Stunde gedauert, bis sich alle Teilnehmer des Rosenmontagszuges auf den Weg durch die Irmgardisstadt gemacht hatten. Rund 90 Zugeinheiten waren am Start. Wer da an bunt kostümierten Fußgruppen und ideenreichen Wagen dabei war, davon überzeugten sich Süchtelns Prinzenpaare Bastian I. und Bianca I. sowie Leon I. und Hanna I. beim Aiufstellen. Auch einige auswärtiger Gäste nahmen am großen Umzug teil, wie etwa die Dorfkanten aus Rickelrath, die als Holzfäller begeisterten. Oder die große Familie der Ki Ka Kaia aus Boisheim, die mit einer großen Abordnung in Blau und Weiß an den Musikverein Blau-Weiß Boisheim erinnerten. Jetzt sind es die Vierstadt-Musikanten, zu denen auch das Prinzenpaar Michael I. und Yvonne I. zählen.