Karneval 2024 in Niederkrüchten Kinderzug in Overhetfeld – jeck und pädagogisch wertvoll

Eigentlich ist es ja kein Verein, eher ein loser Zusammenschluss von Jugendlichen, die in Overhetfeld mehr oder weniger in Eigenregie jährlich den Zug organisieren und ein Prinzenpaar wählen. Die Eltern dürfen im Hintergrund mitwirken. Das klappt bereits seit über 20 Jahren. In diesem Jahr wurde die jecke Truppe angeführt von Prinz Hubert I. (Bojarski) und Anni I. (Optenplatz). Der Zug begeistert in der Region vor allem die Familien mit kleinen Kindern. Denn die jüngsten Zuschauer haben noch nicht so viel Geduld und für sie sind die großen Züge meist zu laut.