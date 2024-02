Karneval in Brüggen 2024 Rathaussturm: Die Brachter Möhnen bleiben siegreich

(RP) Vorteil für die Möhnen in Bracht: Sie hatten es mit einem Verteidiger des alten Bürgermeisteramtes zu tun, der schon am Mittag durch einen früheren Sturm auf das Rathaus am Kreuzherrenplatz geschwächt war. Und so gelang es auch in Bracht den närrischen Damen, das Amt in Beschlag zu nehmen. Sie hatten sich ebenso wenig wie die Belagerer am Kreuzherrenplatz von einer amtlichen Bekanntmachung abschrecken lassen, derzufolge ein Umkreis von einem Kilometer um das Bürgermeisteramt zur „möhnenfreien Zone“ erklärt worden war.