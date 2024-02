Karneval 2024 in Brüggen Borner Kinder sind schlau – und manchmal richtig jeck

Die Schul-Hausmeisterin Heidi Schwarz schritt voran. „D’r Zoch kütt. Helau! Borner Kinder sind schlau“, rief sie in ein Megafon und 160 Teilnehmer des Schulzugs in Born folgten ihr. Jungen und Mädchen der katholischen Grundschule Born-Lüttelbracht konnten sich nicht beklagen über das, was ihnen mit vollen Händen zugeworfen wurde. In Born verteilen die Zuschauer die Süßigkeiten. Die vielen Eltern, Großeltern und älteren Geschwisterkinder sowie Zuschauer am Straßenrand – insbesondere im Ortskern an der Kirche – bringen Süßigkeiten mit. Sie werfen diese den Zugteilnehmern zu.