Karneval 2024 Groß, bunt, Dülken - so war der Rosenmontagszug

Auf dem Alten Markt waren um 14:30 Uhr viele junge Menschen. Am Rand standen reichlich Feuerwehr, Polizei und Sanitäter bereit. Die Stimmung ist heiter, die Menschen tanzen zur Musik auf der Bühne und singen mit „Pass op, pass op, Prinzessin! Dat Krokodil well dich fresse!" Etwas abseits stand an der Kirche eine Gruppe Jugendlicher mit ihrer Box. Sie spielten Techno als Alternative zur Karnevalsmusik. „Das ist der einzige Tag, an dem man in der Öffentlichkeit laut Musik machen kann“, erklärt einer von ihnen.