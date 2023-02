Tulpensonntagszug in Viersen Wo die jecken Wagen parken

Ein halbes Dutzend Helfer hat sich am Fuß der Prinzenkutsche postiert, jeder von ihnen trägt einen mit runden Süßigkeiten-Plastikdosen befüllten Karton. Als nächste ist Regina Beeck, auch bekannt als Viersens Prinzessin Regina I., an der Reihe: Sie reicht ihren Karton an Thomas Walter weiter, der im unteren Bereich der Kutsche steht. Nach und nach füllt sich der große Wagen mit Wurfmaterial. Ein paar Meter weiter sind derweil Mitglieder der Karnevalsgesellschaft (KG) Hoseria dabei, letzte Dekorations-Elemente am Gefährt der Funkengarde anzubringen – der Tulpensonntags-Endspurt in der Wagenbauhalle des Festausschusses Viersener Karneval ist gestartet.