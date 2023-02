Karneval 2023 in Viersen So ziehen die Jecken durch Süchteln

Der Festausschuss Süchtelner Karneval hat im Hinblick auf den Rosenmontagszug allen Grund zur Freude: „Mit 88 Zugeinheiten haben wir wieder einen Rekord“, sagt Markus Ophei von der Zugleitung. „Nach anfänglichen Anmelde- Schwierigkeiten sind wir natürlich sehr froh und stolz, wieder so einen schönen Zug durchführen zu können“, betont Ophei und fügt an: „Dieser bringt uns aber auch an die Grenzen. So kann es gut möglich sein, dass der Kopf des Zuges sich sich am Ende in den Schwanz beißt.“