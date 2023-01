Straßenkarneval in Viersen So zieht der Tulpensonntagszug

Nach der sturmbedingten Absage 2020 und Corona-bedingter Abstinenz in den Jahren 2021 und 2022 heißt es in diesem Jahr in Alt-Viersen endlich wieder: „D’r Zoch kütt“. Beim Tulpensonntagszug am 19. Februar unter dem Motto „Ohne Narren (w/m/d) geht es nicht“ wollen die Vierscher Jecken beim Straßenkarneval wieder zur Höchstform auflaufen. Voraussichtlich rund 1400 Teilnehmer in 90 Einheiten werden zu Fuß und auf Wagen unterwegs sein. Die Veranstalter rechnen mit rund 20.000 Zuschauern am Wegesrand.