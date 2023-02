Beim Tulpensonntagszug in Viersen Möhren, Regenbogen und ganz viel Spaß

Tausende Narren säumten am Sonntag die Straßen in der Viersener Innenstadt, um sich den Tulpensonntagszug anzusehen und die bunten Kostüme der Mitziehenden zu bestaunen. Dabei gab es reichlich zu entdecken: Insgesamt 90 Gruppen und Wagen zogen durch die Stadt. Und nachdem die Pandemie den Jecken lange einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, war die Freude an diesem Zug nun richtig groß.