Für Karnevalszug in Brüggen-Bracht Froschkönige und Schweine sind startklar

Der grüne Tüllrock, die passenden Kniestrümpfe und Strumpfhosen liegen bei den Mitgliedern des Freundeskreises Lüttelbracht-Genholt bereits parat. „Wir freuen uns riesig auf den Karnevalszug in Bracht“, sagt Gruppenmitglied Jan Roesges (27). Am Samstag, 18. Februar, bewegt sich nach zweijähriger Corona-Zwangspause der Brachter Karnevalszug wieder durch den Ort. Für die Freundesgruppe gehört der Umzug als Fußgruppe mit Wagen zur fünften Jahreszeit dazu. „Wir gehen seit 2017 mit und treffen immer wieder Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat. Karneval bietet die Chance, dann wieder in Kontakt zu kommen“, sagt der 27-Jährige.