Umzug in Brüggen-Bracht „Wasserratten“ rechnen mit kleinem Zug

Im Jahr 2020 gab es das letzte Mal einen großen, bunten Karnevalszug durch Brüggen-Bracht. Wegen der Corona-Pandemie mussten Karnevalsvereine und -gruppierungen danach Veranstaltungen und Umzüge absagen, so auch in Bracht. Vor drei Jahren feierten die Brachter Wasserratten unter dem Motto „Spaß und Freud seit 50 Jahr: Karneval in Braut ist wunderbar!“ ihr Jubiläum. Für den langjährigen Präsidenten Franz-Josef Knops war es der letzte Zug. Allerdings einer mit so vielen Wagen und Fußgruppen wie noch nie zuvor; zudem drängten sich in den Straßen dicht an dicht die Zuschauer.