Altweiber in Brüggen Altweiber mit Rathaussturm und buntem Zug

Ebenfalls dabei: Möhnen aus Bracht. Die haben an Altweiber viel vor, denn sie planen auch den Sturm auf das frühere Rathaus in Bracht (zuvor Café Bürgermeisteramt). In Brüggen absolvieren die Möhnen ein straffes Programm: Sie werden ab 12.30 Uhr in der Filiale der Sparkasse, Borner Straße 17, erwartet, ab 14 Uhr in der Filiale der Volksbank, Bruchstraße 9. „Gegen 17.30 Uhr beginnt in der ,Torschänke“ die Abschlussparty“, kündigt Moers an. Bisher sei der Verein mit der Session zufrieden, insbesondere mit der ausverkauften Kindersitzung. Für die nächste Session wolle man aber wieder eine Galasitzung organisieren.