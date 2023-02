Karnevalszug 2023 in Brüggen-Bracht Das sind die Regeln gegen Müll und Wildpinkler

Am Samstag, 18. Februar, beginnt um 14.11 Uhr der Karnevalszug durch Bracht. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wird ab 12 Uhr wird der Ortskern für den Verkehr gesperrt. Im Brachter Ortskern gilt zudem zwischen 10 Uhr und 19 Uhr ein absolutes Glasverbot. An den Zugängen zu der Glasverbotszone wird kontrolliert. Das bedeutet: Weder Gläser noch Flaschen dürfen genutzt oder mitgenommen werden in den Bereichen Westwall, Stiegstraße von Königstraße bis Westwall, Kirchplatz, Königstraße, Neustaße, Nordwall, Altkevelar Straße, Neustraße, Schulstraße, Markstraße, Hellstraße, Weizer Platz und Südwall.