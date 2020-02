Rathaussturm in Dülken : Möhnen übernehmen das Dülkener Rathaus

Dülken „Erst tanzen, dann stürmen“, lautete der Befehl von Obermöhn Ingeborg Gartz. Mittags eröffneten dann Prinz Marco und Prinzessin Sonja auf dem Alten Markt den Straßenkarneval.

Nach einer halben Stunde war alles vorbei, das Dülkener Rathaus in der Gewalt der Weiber. Vizebürgermeister Hans-Willy Bouren (CDU), Kämmerer Christian Canzler und Stefan Seidel als imitierte Ortsbürgermeisterin Simone Gartz übergaben den Rathausschlüssel an die Dreistadt-Möhnen Abteilung Dülken, die von den Dölker Möhnen unterstützt wurden. Auch Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) war zur Unterstützung der Möhnen gekommen, ebenso das Dülkener große Prinzenpaar Marco und Sonja, das Dülkener Kinderprinzenpaar Emil und Lara-Sophie und schließlich das Boisheimer Prinzenpaar Frank und Annabelle.

„Erst tanzen, dann stürmen“, lautete der Befehl von Obermöhn Ingeborg Gartz. Nach dem Tanz griffen alle Dreistadt-Möhnen nach den vorbereiteten Rammen und donnerten sie an die Rathaustür. Es dauerte vier Mal, dann endlich öffneten Bouren und seine Begleiter die Tür. „Drei Treppen waren wohl zu viel für euch“, lästerte die Obermöhn, doch Bouren antwortete: „Bei so viel Frauen-Power müssen wir uns ergeben.“

Rathaussturm in Brüggen : Möhnen nehmen das Rathaus in Brüggen ein

Um kurz vor 14 Uhr riefen dann Prinz Marco und Prinzessin Sonja vom Bühnenwagen herunter zu den vielen hundert Dülkenern, vor allem Jugendlichen, die bei dem schönen Wetter auf den Alten Markt gekommen waren: „Hiermit eröffnen wir den Straßenkarneval in Dülken.“ Zunächst begrüßte der Ex-Präsident des Vaterstädtischen Vereins Erich Schmitz die Gäste und rief alle zum gemeinsamen Schunkeln auf. Dann übergab er Günter Jansen, dem derzeitigen Präsidenten, das Mikrofon, der alle unter dem Motto „Di Sonn di looch, et Stripke steet“ noch einmal zum Schunkeln aufrief. Dann bat er die Prinzenpaare, die Dölker Möhne mit Andrea Stollenwerk, die Dreistadtmöhn und Simone Gartz nach oben: „Wir brauchen euch hier.“

Mit dem Schlager „Ich will keine Schokolade“ begeisterten die Dölker Möhne die Gäste. Die Gesangsgruppe rief immer wieder „Gloria tibi Dülken“ und schließlich trat das Kinderprinzenpaar mit seiner Tanzgarde an. Prinz Marco meinte: „Es ist wunderschön in Dülken, Schunkeln, Klatschen, die Bühne bebt, die Dölker sind verrückt“. Schließlich beendete die Prinzengarde mit Tanzmariechen Sarah die Bühnenshow – und der Straßenkarneval in Dülken konnte beginnen. Nur der Plastikflaschenmüll auf dem Alten Markt, den die Jugendlichen dort hingeworfen hatten, musste noch beseitigt werden.