Rathaussturm in Süchteln : Der Sturm aufs Süchtelner Rathaus

Süchteln Die Narren ums Süchtelner Prinzenpaar Josef II. und Inge I. frohlockten: Sie eroberten das Süchtelner Rathaus als erstes der drei Rathäuser in Viersen. Dabei gab es erhebliche Gegenwehr.

Vor dem Süchtelner Rathaus ist es voll geworden. Garden und Musikgruppen haben sich eingefunden und stehen um 10.11 Uhr in einer langen Schlange an. Ganz vorne: das Süchtelner Prinzenpaar Josef II. und Inge I. sowie das Kinderprinzenpaar Ben I. und Mia I. Vor dem Eingang des Rathauses an der Tönisvorster Straße ist nämlich Schluss, es geht nicht weiter. Die gesamte Treppe ist von jungen Rittern mit Schwertern und besetzt. Die Schilder sprechen dabei eine eindeutige Sprache. Auf ihnen ist eine Krone inmitten eines Durchfahrt-Verboten-Schildes zu sehen. Die Prinzenpaare samt Gefolge dürfen nicht herein. Die Botschaft ist klar. Aber es gibt noch weitere Bollwerke auf den Stufen.

Wie ein erster närrischer Lindwurm zieht sich der Zug aus Garden und Musikzügen vom gerade erstürmten Süchtelner Rathaus zum Lindenplatz in der Innenstadt. Trommelwirbel erklingen und machen es auch dem Letzten klar, dass jetzt die Narren das Zepter in der Hand haben und nicht nur das Rathaus in ihrer Hand ist. Der Straßenkarneval steht kurz vor seiner Eröffnung. Den Startschuss dazu geben das große und kleine Süchtelner Prinzenpaar gemeinsam mit Nicolai Rattay, dem ersten Vorsitzenden des Festausschusses Süchtelner Karneval.

„Liebe Karnevalisten, ich möchte euch hier kurz sagen, wer und was sich bei uns so zugetragen. Fangen wir an mit dem soetelsche Musketier“, startet Rattay seine Dankesrede an all die, die den Karneval in Süchteln zu dem machen, was er ist. Ob die Spalier stehenden Musketiere, die KG Tüüt Pott, die Friedensstraat mit Weinkönigin und geschmückter Straße, die White Hackle Pipes and Drums, die Tanzgarden, der Verein „Süchtelner mit Herz“, die Prinzengarde, die Mariechen, der Festausschuss oder die Soetelsche Dreistadt Möhnen – die Liste ist lang, und das Dankeschön an alle kommt von Herzen.