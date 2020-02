Rathaussturm in Brüggen : Möhnen nehmen das Rathaus in Brüggen ein

Brüggen Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) versuchte mit den Möhnen zu verhandeln. Doch es half nicht.

Mehr als 60 Möhnen – so viele wie selten zuvor –, stürmten in Brüggen um 11.11 Uhr das Rathaus. Erstmals zogen sie zum Hauptportal und warfen den Kindern vom Veedelszug Süßes zu. „Wir wollen ihnen den Möhnensturm als Tradition nahe bringen“, sagte Stephan Moers, Kommandeur der Burggarde Brüggen. Die neue Obermöhne Beatrix Theloy (48) schritt voran. Sie hatte Mühe und Not mit ihrer Schere, um den Schlips des Bürgermeisters Frank Gellen (CDU) abzuschneiden. Den großen Rathausschlüssel erhielt sie als Zeichen der Macht der Möhnen. Der Verwaltungschef ergab sich aber nicht direkt: Seine Leute waren für die Kommunalwahl am 13. September unterwegs. „Sie sind daher mit Zollstöcken und Taschenrechnern im Außendienst und vermessen jeden Wahlbezirk quadratmetergenau, damit diese schon von der Fläche passen. Die Arbeiten gehen bis Ende Juli.“ Er bat um Verständnis, dass die Verwaltung bis dahin geschlossen bleibt. „Im Notfall, der in ihrem Fall sicher nicht zu begründen ist, wenden Sie sich bitte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit an unsere Nachbarkommunen.“ Doch es half nichts - die Möhnen stürmten erfolgreich. Und feierten ihren Sieg danach ausgiebig.