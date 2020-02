Karneval in Viersen : Polizei zieht nach Altweiber Bilanz

Polizisten am Alten Markt in Dülken: Dort feierten vor allem junge Leute an Altweiber. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Altweiber verlief aus Sicht der Polizei im Kreis Viersen durchweg friedlich – mit einer Ausnahme. Drei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt.

In Viersen-Dülken mussten die Einsatzkräfte der Polizei an Altweiber verstärkt durchgreifen – „wie erwartet“, sagt Polizeisprecherin Antje Heymanns. Im Rest der Region war es deutlich ruhiger: „Das Altweibertreiben verlief kreisweit durchweg friedlich und zumeist ohne, dass die Polizei einschreiten musste“, berichtet sie.

57 Platzverweise (Vorjahr: 86) sprach die Polizei in Dülken aus, 20 Ingewahrsamnahmen (Vorjahr: 27) seien erforderlich gewesen, „um die Sicherheit der mehrheitlich friedlich feiernden, durchweg jungen Menschen bei der Open-Air-Veranstaltung auf dem Dülkener Marktplatz gewährleisten zu können“, sagt Heymanns. „Die meisten Ingewahrsamnahmen wurden erforderlich, da die zumeist jugendlichen Störer die zuvor erteilten Platzverweise ignoriert hatten.“ Rund 40 Strafanzeigen (Vorjahr: 24) wurden erstattet, davon 32 wegen Körperverletzungsdelikten. Bernd Klein, Einsatzleiter der Polizei, resümiert: „Der hohe Alkoholpegel und ein teilweise hohes Aggressionspotential bei den Feiernden forderten uns bereits in den ersten Stunden nach Veranstaltungsbeginn deutlich mehr als in den Vorjahren.“ Doch die hohe Polizeipräsenz und entschlossenes Vorgehen mit „Null-Toleranz“ gegen Krawallmacher hätten sich wohl letztendlich ausgezahlt: „Die Stimmung entspannte sich und wir mussten daher im Ergebnis weniger Platzverweise und Ingewahrsamnahmen aussprechen als in den Vorjahren.“