Kappestag in Schwalmtal 60 Kilo Weißkohl geraspelt

Beim Kappestag an der Heimatstube in Waldniel haben fleißige Helfer auf einer alten Reibe 60 Kilogramm Weißkohl in kleine Streifen geraspelt, damit daraus Sauerkraut entstehen kann. In einem Gärtopf hat das Sauerkraut nun einige Wochen Zeit, zu gären. Wichtig ist an dem Topf die Wasserrinne, auf die der Deckel dann luftdicht aufliegen kann. „Wir haben drei Gärtöpfe voll bekommen“, sagt Klaus Müller, Leiter des Heimatvereins Waldniel, zufrieden. Nicht nur die Mitglieder des Heimatvereins packten mit an, auch der stellvertretende Bürgermeister Jupp Pascher (SPD) und die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Jackels (CDU) betätigten sich an der Krautreibe.