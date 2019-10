Kapellenhof in Niederkrüchten : Kapellenhof: Unbekannte stehlen zwei Pfauen

Eddy und Freddy. Foto: Iborg. Foto: Bastian Iborg

Niederkrüchten Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch vom Kapellenhof in Niederkrüchten-Laar ein Pfauenpaar gestohlen. Morgens um 5 Uhr erreichte Landwirt Bastian Iborg ein Anruf eines Lkw-Fahrers, der sein Fahrzeug in der Nähe des Hofes parkt, dass die Türen zum Mobilstall geöffnet seien.

„Eigentlich gehen die immer erst morgens um 10 Uhr auf.“ Als Iborg und seine Frau Andrea Coenen-Iborg zum Hof kamen, liefen knapp 40 Hühner frei herum – und von den beiden zweijährigen Pfauen Freddy und Eddy, die ebenfalls im Hühnerstall übernachten, fehlte jede Spur. Die beiden Tiere hatte der 32-Jährige von einem Züchter für knapp 700 Euro erworben; seit dem Frühjahr beleben sie den Hof. Iborg ist zornig: „Jetzt werden schon Pfauen gestohlen. Das ist doch nicht mehr normal.“

Hinweise zum Verbleib der Tiere nimmt Iborg unter Telefon 0175 8118475 entgegen.

(mrö)