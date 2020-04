Wegen Kanalbauarbeiten : Verkehrsbehinderungen in Süchteln

Wegen der Kanalbauarbeiten, die am Montag in Süchteln beginnen, ist die Linksabbiegespur an der Tönisvorster Straße gesperrt. Foto: Martin Röse

Süchteln An diesem Montag starten Kanalbauarbeiten auf der wichtigsten Verkehrsachse durch Süchteln. Dadurch kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen — auch Fußgänger sind betroffen.

Von Martin Röse

Bereits am Freitag wurde die Beschilderung aufgebaut – ab diesem Montag kommt es auf der wichtigsten Verkehrsachse durch Süchteln zu starken Verkehrsbehinderungen. Der Westring wird auf einem Teilstück für die Dauer von voraussichtlich zwei Wochen nur einspurig befahrbar sein. An der Tönisvorster Straße kommt es zu Einschränkungen für Fußgänger.

Hintergrund: Im Bereich Westring/Bergstraße baut die NEW im Auftrag der Stadt Viersen einen neuen Mischwasserkanal. Darum wird der Westring in der Kurve in Höhe Bergstraße halbseitig gesperrt. Die Arbeiten an dem Schachtbauwerk werden voraussichtlich bis zum Ende der Osterferien dauern. Vorarbeiten zur Einrichtung von Baustellenampeln begannen bereits am Donnerstag.

Die Tönisvorster Straße ist für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Foto: Martin Röse

Info Bis wann die Bauarbeiten dauern sollen 19. April Bis Sonntag, 19. April, soll das Schachtbauwerk unter dem Westring fertig sein. Dann kann der Verkehr wieder zweispurig fließen. Ende Mai Bis Ende Mai sollen die Kanalarbeiten beendet sein. Dann wird die Sackgassen-Regelung für die Bergstraße aufgehoben.

Während der Bauzeit wird der Verkehr an der Engstelle durch eine Baustellenampel einspurig im Wechsel vorbeigeführt. Weil die Steuerung dieser Baustellenampel nicht in die Schaltung der vorhandenen Ampeln an den benachbarten Kreuzungen einbezogen werden kann, wurden auch dort Behelfsampeln aufgebaut. Das gilt für die beiden Kreuzungen Westring/Hindenburgstraße und Westring/Düsseldorfer Straße/Tönisvorster Straße/Hochstraße.

Um Rückstaus in die Engstelle zu vermeiden, wird außerdem die Ampel an der Einmündung Tönisvorster Straße/Ostring abgeschaltet. Das hat zur Folge, dass aus Sicherheitsgründen die Ein- und Ausfahrt vom und zum Ostring gesperrt werden muss. Außerdem kann man die Tönisvorster Straße an dieser Stelle während der Bauzeit weder zu Fuß noch mit dem Fahrrad überqueren. Auch das Abbiegen von der Tönisvorster Straße nach links auf den Parkplatz ist dann verboten. Vom Parkplatz darf nur nach rechts abgebogen werden. Für den Verkehr von der Autobahn-Anschlussstelle Süchteln/Hindenburgstraße nach und von der Düsseldorfer Straße/Alt-Viersen hat die Stadt eine Umleitungsempfehlung über Humboldtstraße und Höhenstraße ausgeschildert.

Die Bagger sind schon da: Von diesem Montag an wird der Westring in Höhe der Bergstraße nur einspurig befahrbar sein. Foto: Martin Röse

Von Viersen kommend wird auf der Düsseldorfer Straße die gesonderte Linksabbiegespur zum Westring gesperrt. Im Umfeld der Baustelle am Westring sind Halteverbote auch auf den Parkstreifen und auf der Bergstraße angeordnet. Die Bergstraße wird während der Baumaßnahme zur Sackgasse. Die Einbahnregelung zwischen Sperlingsweg und Westring wird aufgehoben. In Fahrtrichtung Humboldtstraße muss links zum Sperlingsweg abgebogen werden. Entsprechend wird die Einbahnrichtung auf dem Sperlingsweg für die Bauzeit umgekehrt. Dort darf dann nur in Richtung Jahnstraße gefahren werden.