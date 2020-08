Parkproblem in Schwalmtal : Autofahrer ignorieren Verbot

Wegen des Kanalbaus wurde an der Schulstraße in Schwalmtal-Waldniel ein Halteverbot eingerichtet. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Wegen der Kanalsanierung in Schwalmtal-Waldniel ist ein Teil der Schulstraße gesperrt. Laut Verwaltung ignorieren aber Autofahrer das Halteverbot. Das könnte Probleme für den Rettungswagen bringen.

Für rund 2,3 Millionen Euro erneuern die Schwalmtalwerke den Kanal in Waldniel. Wegen dieses Großprojekts ist zurzeit auf der Schulstraße von der St.-Michael-Straße bis in Höhe der Klosterstraße ein Halteverbot eingerichtet. Laut Gemeinde ignorieren Autofahrer dies aber und parken ihre Wagen trotzdem dort. Jetzt will die Gemeinde hart durchgreifen: „Für rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge wird es Verwarnungen geben oder diese werden abgeschleppt“, kündigt Stefanie Liebens von der Verwaltung an. Das Halteverbot besteht, damit der Rettungswagen, der in der Rettungswache an der Residenz stationiert ist, bei Einsätzen ungehindert fahren kann.