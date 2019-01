Sprengung am Freitag: Kampfmittelfund in Schwalmtal

Kampfmittelfund in Schwalmtal

Sprengung am Freitag

Schwalmtal In Schwalmtal wurde eine Panzergranate gefunden. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Der Blindgänger soll am Freitagnachmittag kontrolliert gesprengt werden.

In der Gemeinde Schwalmtal ist am Freitag eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Heerstraße entdeckt worden. Kurz vor 15 Uhr sperrten Feuerwehr und Ordnungsamt die nähere Umgebung ab. In einem Umkreis von 100 Metern müssen Anwohner ihre Häuser verlassen - betroffen sind 14 Gebäude. Im Laufe des Nachmittags sollen Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes die Granate kontrolliert sprengen. Nähere Infos folgen.