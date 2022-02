Drogenkriminalität im Kreis Viersen : Kampf gegen illegale Drogen

Vieles rund ums Kiffen ist in Deutschland noch strafbar, etwa der Anbau, die Herstellung, der Handel, die Einfuhr sowie Kauf und Besitz; nur der Konsum von Cannabis nicht. Auch an Schulen in den drei Westkommunen gibt es immer wieder Probleme mit illegalen Drogen. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Grenzland An den weiterführenden Schulen in den drei Westkommunen gibt es immer wieder Probleme mit illegalen Drogen. Zwar ist der Konsum von Cannabis straffrei, doch alles andere nicht. Wie das Problem bekämpft werden soll.

Die drei Bürgermeister von Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal wollen den Drogenkonsum und den -verkauf eindämmen, insbesondere an den weiterführenden Schulen. Deshalb haben Frank Gellen (CDU), Kalle Wassong (parteilos) und Andreas Gisbertz (CDU) zu einer Informationsveranstaltung in die Burggemeindehalle in Brüggen eingeladen. Heiko Glade, Leiter der Gesamtschule Brüggen, saß ebenso am Podium und beantwortete Fragen wie Vertreter der Kreispolizei Viersen. Rund 40 Zuhörer waren gekommen, darunter Eltern, Schulsozialarbeiter, Lehrer und Schulleiter wie Ylderim Öner, kommissarischer Leiter der Janusz-Korczak-Realschule.

Welche Probleme gibt es an den weiterführenden Schulen?

Dazu gab es keine konkreten Informationen. Laut Harald Lamers von der Kreispolizeibehörde seien Drogenkonsum und -verkauf eine Wellenbewegung: Mal sei die eine, mal die andere weiterführende Schule im Kreis Viersen betroffen, mal gebe es mehr, mal weniger Vorfälle. Anzeigen und Ermittlungen zu Drogenhandel an Schulen gab es laut Angaben der Kreispolizei in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten im Jahr 2021 zu vier Drogendelikten.

Info Hier gibt es Hilfe bei Drogenproblemen Beratung Im Kreis Viersen gibt es die Stelle „Kontakt Rat Hilfe“, auch als anonyme Beratung für Jugendliche zum Drogenkonsum. Kontakt unter Ruf: 02162 95 110. Kreuzenherrenstraße 17-19 in Viersen. www.krh-online.de Außenstellen in Nettetal-Lobberich, Willich und Kempen

Wie fühlen sich die Eltern von Schülern? Und was sagen die Bürgermeister zu aktuellen Vorfällen?

Harald Lamers beim Besuch in der Gesamtschule Brüggen. Foto: Schule

„Ich bin eine besorgte Mutter. Ich möchte gern wissen, wie oft welche Drogen in welchen Klassen verkauft werden“, sagte eine Frau aus dem Publikum. Eine konkrete Antwort erhielt sie nicht – aus Datenschutzgründen, wie Brüggens Bürgermeister Frank Gellen erläuterte. „Selbst wenn ich die Antwort wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen“, so Gellen. Kalle Wassong, früher selbst Sozialarbeiter, betonte, dass die Zahl der Fälle eigentlich unerheblich sei. Die Sorge der Eltern wäre keine andere bei einem Vorfall als bei zehn Fällen. Es gehe um das grundsätzliche Problem.

Warum sind Drogendelikte im schulischen Umfeld schwer zu fassen?

„Drogendelikte sind Kontrolldelikte. Neben dem Hellfeld gibt es das Dunkelfeld“, erläutert ein Sprecher der Polizei. Solange nicht kontrolliert oder gemeldet werde, etwa durch Lehrkräfte nach einem bekanntgewordenen Vorfall, habe es den Anschein, als gebe es keine Probleme. Wenn dann einzelne Vorfälle bekannt werden und an den Schulen genauer hingeschaut wird, steigen scheinbar plötzlich die Zahlen.

Wie sehen die Zahlen für Drogendelikte in den drei Kommunen im Jahr 2021 aus?

Zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 1. Februar 2022 ist es laut Kreispolizei in Brüggen zu 67 Delikten gekommen, 36 davon sind der Kreispolizeibehörde Viersen durch Bundespolizei und Zoll gemeldet worden. Dabei handelt es sich zumeist um durchgeführte Kontrollen zum Einfuhrschmuggel, die nur aufgrund der Grenzlage auf dem Gemeindegebiet stattfanden, aber keinen Bezug zu Einwohnern oder Schülern haben. Für Schwalmtal hat die Kreispolizei in diesem Zeitraum 50 Taten registriert, acht davon wurden durch Bundespolizei oder Zoll an sie herangetragen. In Niederkrüchten waren es in dieser Zeit 46 Taten, wovon 25 aus anderen Behörden stammen: Bei diesen 25 Taten handelt es sich fast ausschließlich um Delikte im Zusammenhang mit dem Grenzübertritt aus den Niederlanden kommend an der A52.

Wie klären Schulen und Polizei auf?

Auf unterschiedliche Weise. Im Februar 2022 hat die Kriminalprävention an zwei Schulen Gruppengespräche zu Drogen und Sucht geführt, im März werden weitere folgen, „Elternabende in diesen Schulen sind bereits terminiert“, erklärt die Kreispolizei. Laut Gesamtschulleiter Heiko Glade habe es in Absprache mit den Bürgermeistern bereits vor zwei Wochen gezielte Informationsveranstaltungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 gegeben. Harald Lamers habe für jeweils eine Unterrichtsstunde über die Gefahren des Drogenmissbrauchs sowie die gesundheitlichen, rechtlichen und schulischen Auswirkungen informiert. Auch Glade selbst und Schulsozialarbeiterin Katharina Riebig hätten dabei ihre Sicht zum Thema erklärt.

Was kann die Schule zudem tun?

„Schule ist ein wichtiger sozialer Treffpunkt für die Jugendlichen“, sagt Heiko Glade. Man greife das Thema etwa bei einer Thementage-Woche im Jahrgang 8 zur Suchtprophylaxe auf. Doch: „Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Unterricht. Wir sind nicht alleine für erzieherische Fragen verantwortlich. Dabei brauchen wir die Mitarbeit der Eltern und Erziehungsberechtigten“, sagt er. Wichtig sei die Kooperation etwa mit Sportvereinen, Kirchen und Jugendeinrichtungen.

Welche Probleme gab es durch die Corona-Pandemie bei Schülern?

Unterschiedliche. Die Pandemie sorgt mit Homeschooling sowie mit Fehlen von sozialen Kontakten und gewohnten Strukturen für zahlreiche Probleme bei Schülern: Harald Lamers berichtet von Schwierigkeiten beim Lernen, Ängsten, Depressionen, Sozialphobien, Spielsucht und auch Drogenkonsum, der eine Flucht aus einem schwer zu ertragenden Alltag darstelle. Zusätzlich gab es einen Mangel an Informationen: Wegen der Pandemie 2021 fragten Schulen nicht für die Info-Veranstaltungen „Drogen und Sucht“ an.

Was können Eltern unternehmen, wenn sie befürchten, dass ihre Kinder Drogen nehmen?

Sie sollten genau hinsehen, auf Alarmsignale bei ihren Kindern – Änderungen im Verhalten, körperliche Auffälligkeiten – achten und sich Hilfe etwa bei der Schule, der Polizei oder der Drogenberatung holen. „Suchen Sie sich eine Person, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegt“, sagt Harald Lamers.

Was war das Ziel des Info-Abends?