Kreis Viersen : Kampf gegen Eichenprozessionsspinner

Stephan Kerren vom Natur- und Tierpark Brüggen hat Besuchereinbußen wegen der Raupe. Foto: Daniela Buschkamp

Im Natur- und Tierpark Brüggen herrscht vor den Ferien Hochsaison. Doch Gruppen sagen ab – aus Angst vor dem Eichenprozessionsspinner. Immer mehr Bürger melden auch bei den Verwaltungen Nester.

Der Eichenprozessionsspinner sorgt in Viersen und Brüggen für reichlich Arbeit. Die Bekämpfung der Raupe, deren Haare allergische Reaktionen auslösen können, werden auf den Grundstücken des Niersverbandes wohl noch Wochen dauern, teilte ein Sprecher mit. Dort wurden jetzt Warnschilder aufgestellt. „Wir haben zurzeit so viele Fälle, dass wir jetzt eine Prioritätenliste erstellt haben“, sagt Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU). Bekämpft werden die Raupen, die meist in Eichen zu finden sind, jetzt in erster Linie an Schulen, Kitas und öffentlichen Gebäuden. „Auch aus Waldgebieten haben wir einige Meldungen erhalten“, sagt Christopher Gehlmann vom Brüggener Ordnungsamt. Gerade für eine waldreiche Gemeinde wie Brüggen sei die Raupe, deren Härchen allergische Reaktionen auslösen können, ein Problem.

Auch die Stadt Viersen kommt kaum hinterher. Rund 80 Nest-Meldungen seien bei der Verwaltung eingegangen, berichtete Stadtsprecher Frank Schliffke, davon drei Dutzend von Bürgern. „Häufig ergab sich dann bei den Sichtkontrollen, dass noch weitere Nester in der Nähe waren.“ Etwa 60 Bäume wurden bisher angefahren, um die Meldung zu überprüfen oder die Nester zu entfernen. „Und bei uns gehen weiterhin Meldungen von Bürgern ein, die uns Nester melden“, sagt Schliffke.

Info Ministerium rät zur Achtsamkeit Warnung Aktuell ruft das NRW-Gesundheitsministerium wegen der „massiven Ausbreitung der Raupe“ zu Achtsamkeit und Vorsorge auf. Wetter Das trockene, heiße Wetter begünstige die Ausbreitung. Das Ministerium erarbeitet jetzt einen Leitfaden für Kommunen.

In Brüggen gab es laut Frank Gellen „20 bis 25 Meldungen“. Ein Beispiel ist die Grundschule Born. Dort war das Nest zu hoch in einer Eiche, konnte nicht erreicht werden. Deswegen ist nun ein Teil des Schulgeländes gesperrt. An der Grundschule Brüggen ist das Sportfest vom Sportplatz verlegt worden.

Doch Eltern sorgen sich nicht nur, ob ihre Kinder im Freien Sport treiben sollen. Sie fürchten auch den Besuch von Freizeitparks. Das spüren Helga (54) Kerren und ihr Mann Stephan (58), die Betreiber des Tierparks Brüggen. „Normalerweise herrscht vor den Sommerferien bei uns Hochbetrieb. Viele Kindergärten und Schulen besuchen uns“, sagt Helga Kerren. Doch am Montag war das Gelände kaum besucht: Bisher hätten bereits 14 Gruppen abgesagt – aus Angst vor dem Eichenprozessionsspinner.

Seit sechs Wochen kämpfen einige der 40 Tierpark-Mitarbeiter gegen die haarige Raupe. „Wir haben mehr als 200 Eichen auf dem Gelände“, sagt Kerren. „Diese Bäume täglich kontrolliert.“ Werde ein Nest entdeckt, werde es abgeflämmt. Manchmal melden auch Besucher an der Kasse Auffälligkeiten. Seit 15 Jahren tauche der Spinner laut Stephan Kerren immer wieder auf. Aktuell droht im Tierpark kein außergewöhnliches Risiko. „Wir haben eine Begehung gemacht, keinen Handlungsbedarf festgestellt“, sagt Gehlmann.

Nach dem letzten Juni-Wochenende hätten sich fünf bis sechs Tierpark-Besucher am Montag telefonisch im Park gemeldet, über allergische Reaktionen geklagt, schildert Helga Kerren. Dies sei deutlich mehr als sonst. Auch in den sozialen Netzwerken kommentierten Tierpark-Besucher. Was Helga Kerren fassungslos macht: „Es gab auch Anrufer, die uns beschimpft haben. Dabei tun wir alles Menschenmögliche.“ Bürgermeister Gellen ergänzt: „Der Tierpark leistet mehr als wir es als Kommune können.“