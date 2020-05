Schädlingsbekämpfung in Brüggen : Kampf gegen Eichenprozessionsspinner in Brüggen beginnt

Die Raupe des Spinners bringt gesundheitliche Probleme. Foto: dpa/Thomas Warnack

Brüggen Seine Haare machen ihn so gefährlich: Von Montag an werden ausgewählte Eichenbestände im Gemeindegebiet besprüht, um den Eichenprozessionsspinner zu bekämpfen. Im vergangenen Jahr hatte es in Brüggen einen starken Befall der Raupenart gegeben.

Von diesem Montag an sagt die Gemeinde Brüggen dem Eichenprozessionsspinner den Kampf an. „Dazu werden wir uns unterschiedlicher Sprühtechniken bedienen“, kündigte Thomas Jäger von der Gemeindeverwaltung an. Die Besprühung findet im Gemeindegebiet an Straßen mit zahlreichen Eichen statt – wie vor allem in den Gebieten der Borner Straße, der Hochstraße, der Straße „In den Benden“, der Roermonder Straße, dem Weihersfeld, dem Wolfsbend und dem Westring.

Besonders die Raupen des Nachtfalters sorgen immer wieder für Probleme. Wegen der Klimaveränderungen breiten sie sich immer stärker aus, besonders Eichen werden von den Raupen befallen. Mitte April begann die Raupenzeit. Sie fressen die Blätter ab, besonders problematisch sind aber die Haare der Raupen. Diese enthalten Nesselgift. Sie bleiben in den Nestern zurück und können bei Berührung Juckreiz oder allergische Schockzustände auslösen. Werden Raupenhaare eingeatmet, kann es zu Entzündungen der Luftwege kommen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Brüggen Probleme mit den Raupen gegeben: In Kindertagesstätten, Schulen und an öffentlichen Gebäuden wurden sie bekämpft. Auch aus Waldgebieten hatten Bürger Nester gemeldet; im Tierpark Brüggen mit seinem Bestand an rund 200 Eichen kämpften rund 40 Mitarbeiter ab Mitte Mai gegen die haarige Raupe.

Aktuell ist in Brüggen geplant, zur Bekämpfung den Wirkstoff Foras ES (Bacillus thuringiensis) einzusetzen; dieser wird auf die Blätter der Eichen gesprüht. Laut Gemeindeverwaltung ist dieser Wirkstoff weder giftig noch bienengefährlich. Er könne aber klebrige Rückstände auf Autos, Fahrrädern und anderen Oberflächen hinterlassen.

Bereits seit Ende April ist auch der Kreis Viersen im Raupen-Einsatz. Erstmals arbeitet er mit Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal zusammen und behandelt für diese Gemeinden befallene Eichen. Die Kreisverwaltung arbeitet ebenfalls mit einem biologisch abbaubaren Präparat, das auf die Blätter der Bäume gespritzt wird. Damit soll verhindert werden, dass sich die Raupen häuten und die gefährlichen Haare bilden.

