Bienen in Gefahr Kampf gegen Asiatische Hornisse im Kreis Viersen

Sie ist wieder da: Fünf Sichtungen von Asiatischen Hornissen – zwei in Viersen-Dülken, sowie je eine in Viersen, Niederkrüchten-Overhetfeld und Niederkrüchten-Venekoten – sind aktuell auf der Karte im „Neobiota-Portal“ des NRW-Landesumweltamtes (LANUV) für den westlichen Kreis Viersen verzeichnet. Das hatte Konsequenzen: In diesem Jahr haben Experten bereits drei Völker getilgt, zweimal in Viersen, einmal in Niederkrüchten, erklärt der Kreis Viersen auf Anfrage.