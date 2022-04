Vorfall in Schwalmtal-Vogelsrath : Starker Rauch bei Kaminbrand

Die Rauchentwicklung durch den Kaminbrand war bereits von weitem zu sehen. Foto: Wehr

Schwalmtal Ein Kaminbrand in Schwalmtal-Vogelsrath war am Sonntagabend von Weitem zu sehen. Es gab eine Warnung per Nina-App. Dies teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Zu einem Kaminbrand in Vogelsrath sind am Sonntag um 20.19 Uhr der Löschzug Amern und die Drehleiter Waldniel alarmiert worden. Dies teilte die feuerwehr am Donnerstag mit.

Der Rauch war von Weitem zu sehen; über die App Nina wurde für Vogelsrath, End und Dilkrath gewarnt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Kaminschacht in einem Mehrfamilienhaus brannte. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. In der Wohnung entfernten die Feuerwehrleute das Brandgut und löschten es außerhalb des Gebäudes, kehrten zudem den stark erhitzten Kamin über die Drehleiter frei.

Der Bezirkschornsteinfeger kontrollierte den Kamin und verbot eine weitere Nutzung. Die Feuerwehr Schwalmtal war mit 24 Kräften und fünf Fahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz.

