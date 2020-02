Wer vermisst das Tier? : Känguru hüpft durch Schwalmtal

Schwalmtal Noch ist unklar, wem das Beuteltier gehört.

Das Tier habe sich auf der Straße fortbewegt, sei auch in den nahe gelegenen Wald gehüpft. Kordes informierte die Polizei im Kreis Viersen. Die Polizei wiederum schaltete laut einem Sprecher zunächst das Ordnungsamt Schwalmtal ein. „Bisher haben wir noch keine Hinweise darauf, woher das Kängeru stammt“, so der Sprecher. Ein Anruf sei an den Natur- und Tierpark in Brüggen gegangen. Dessen Inhaber Stephan Kerren bestätigte zwar, dass es bei ihm Kängurus gibt, fehlen würde aber keines. Horst Kordes behielt das flüchtige Beuteltier zunächst im Blick. „Ganz schön viel Aufregung“, meinte der Maler, der gerade nach einer Operation aus dem Krankenhaus entlassen worden und nach Hause gefahren war.