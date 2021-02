Hilfsangebot in Viersen : Wo Obdachlose Schutz vor der Kälte finden

Die Kälte setzt Obdachlosen besonders zu. Foto: dpa/Andreas Arnold

Viersen Die Stadt Viersen betreibt eine Übernachtungsstelle für Obdachlose. Derzeit ist sie auch für Menschen geöffnet, die eigentlich Hausverbot haben.

Für Menschen, die auf der Straße leben, ist die Kälte lebensbedrohlich. Die Fachberatungen des Katholischen Vereins für soziale Dienste (SKM) Viersen rufen daher jetzt auf, „Menschen, die sich in einer derartig schwierigen Lage befinden, zu unterstützen und an geeignete Stellen zu vermitteln – helfen Sie mit, Leben zu retten“.

Grundsätzlich habe jeder unfreiwillig Wohnungslose in Deutschland ein Anrecht auf eine ordnungsrechtliche Unterbringung durch die Kommune, in der er sich aufhält, erläutern die SKM-Berater. Die Herkunft der Betroffenen, der Ort des Wohnungsverlustes, die Staatsangehörigkeit und der Aufenthaltsstatus spielten dabei keine Rolle. Auch die Stadt Viersen hat eine Übernachtungsstelle, an der Josefstraße. „Coronabedingt stehen dort zurzeit zehn Plätze zur Verfügung“, sagt Stadt-Sprecher Frank Schliffke. „Wegen der tiefen Temperaturen können aktuell auch Menschen das Angebot der Übernachtungsstelle nutzen, die dort an sich Hausverbot haben.“ Darüber hinaus öffnet die Stadt bei kalten Witterungen eine Wärmestube.

In der Nacht zu Donnerstag seien sechs Plätze belegt gewesen, „das ist eine für die Jahreszeit und die Witterungsbedingungen gewöhnliche Auslastung“, sagt Schliffke. Sollten mehr als die zehn Plätze nachgefragt werden, stünden weitere Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung. „Bisher ist das nicht erforderlich gewesen.“

Wie viele Menschen in Viersen auf der Straße leben, lässt sich nur schätzen. „Das ist schon deswegen nicht erfassbar, weil viele dieser Menschen öfter den Standort wechseln und nur vorübergehend in Viersen bleiben“, erläutert der Stadt-Sprecher. „Etliche Personen, die beispielsweise die Übernachtungsstelle nutzen, sind nur auf Durchreise. Dementsprechend unterliegt die Zahl saisonalen Schwankungen.“ Insgesamt gehe die Stadt davon aus, dass nur eine kleine Zahl von Menschen dauerhaft in Viersen auf der Straße lebt.

Schliffke berichtet: „Regelmäßig erreichen uns Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern auf Menschen, die offensichtlich auf der Straße leben und möglicherweise Hilfe benötigen. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Stadt suchen diese Menschen an ihren Lagerstellen auf und unterbreiten Hilfsangebote.“ Die Entscheidung, ob sie diese Angebote nutzen, liege bei den Betroffenen. „Uns ist aktuell ein Fall bekannt, in dem eine Person auch jetzt das Angebot der Übernachtungsstelle und die Vermittlung einer Unterkunft ablehnt. Hier besteht aber ständiger Kontakt.“

Auch der SKM Viersen nimmt Hinweise entgegen. Die Fachberatung für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten an der Bahnhofstraße 41 in Viersen ist unter der Telefonnummer 02162 32515 erreichbar.

(naf)