Schwalmtal: Kabarett zeigt Alltag und echte Typen

Kabarettist Jürgen B. Hausmann tritt in Schwalmtal auf. ⇥Foto: G. Schröder Foto: Guido Schröder

Schwalmtal Jürgen B. Hausmann kommt im Oktober zur Vorpremiere seines Jubiläumsprogramms nach Schwalmtal.

(RP) Seit zwei Jahrzehnten begeistert der Künstler Jürgen B. Hausmann schon mit seinem Kabarett „direkt von vor der Haustür“. Diese lange Bühnengeshcichte möchte der Kabarettist mit seinen Fans und Zuschauern gebührend feiern. Deshalb geht der 54-Jährige mit seinem Jubiläumsprogramm „Jung, wat biste jroß jeworden!“ auf Tour durch ganz Deutschland. In schwalmtal ist Hausmann zu sehen bei einer Vorpremiere am Freitag, 4. Oktober, ab 20 Uhr, in der Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2.