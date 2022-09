Auftritt in Schwalmtal-Waldniel : Kabarett-Duo überzeugt mit kurzweiligen Frauen-Bildern

Schwalmtal „Das war ja ein lustiger Abend.“ Dies war nach dem Auftritt des Kabarett-Duos „Weibsbilder“ (alias Anke Brausch und Claudia Thiel) oft zu hören. Mit ihrem Programm „Malle-Diven: Ausgebrannt am Sommerstrand“ sorgten sie für kurzweilige Unterhaltung in Schwalmtal-Waldniel.

(busch-) „Das war ja ein lustiger Abend.“ Dies war nach dem Auftritt des Kabarett-Duos „Weibsbilder“ (alias Anke Brausch und Claudia Thiel) oft zu hören. Mit ihrem Programm „Malle-Diven: Ausgebrannt am Sommerstrand“ sorgten sie für kurzweilige Unterhaltung in der Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal-Waldniel. Die rund hundert Zuschauerinnen lachten oft, spendeten spontanen Beifall und nutzten bei Ballermann-Schlagern jede Gelegenheit zum Mitsingen und Mitklatschen.

Ein versprengter männlicher Zuschauer wurde dank seines orangefarbenen T-Shirts als Boje ausgemacht und dankbar in das Programm mit einbezogen. Einzig die blonde Zuschauerin in der ersten Reihe wurde öfter in das Programm integriert als ihr lieb war. Als „Blusi-Susi“ wurde sie immer wieder angesprochen. Zum Abschluss erhielt sie ein artiges Kompliment für ihre „schöne Bluse“ und ein Buch-Geschenk. Weihnachten wird sie wohl über so viel unvorhergesehene Aufmerksamkeit lachen können.