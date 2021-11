Straßen in Viersen : Sanierung der Kreisstraße 8 abgeschlossen

Viersen Insgesamt rund elf Monate dauerten die Bauarbeiten, die mit Straßensperrungen einher gingen. Im Winter kam es zu witterungsbedingten Verzögerungen.

Die Bauarbeiten an der Kreisstraße 8 in Viersen sind fast abgeschlossen: Nur noch kleine Restarbeiten stehen an, wie eine Sprecherin des Kreises Viersen mitteilte. Der zuletzt sanierte Bereich in der Ortsdurchfahrt Hausen – der siebte Bauabschnitt – ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Gesamtbaumaßnahme umfasste, wie die Sprecherin erläuterte, den Bau eines Kreisverkehrs und der Erschließungsstraße in das Gewerbegebiet Peschfeld. Zudem wurden die Fahrbahn und der Radweg zwischen dem Kreisverkehr bis zur Ortsdurchfahrt Mackenstein saniert und dort eine Querungshilfe errichtet. Darüber hinaus wurde die Fahrbahndecke in der Ortsdurchfahrt Mackenstein, auf der freien Strecke bis zur Ortsdurchfahrt Hausen und in der Ortsdurchfahrt Hausen saniert. „Zusätzlich wurde die Einmündung Gewerbering umgestaltet und durch eine Linksabbiegespur ergänzt. In den Ortsdurchfahrten Mackenstein und Hausen wurde mittels eines speziellen Verfahrens ein lärmoptimierter Asphalt aufgebracht“, berichtete die Kreis-Sprecherin. Die Bauarbeiten dauerten rund elf Monate. Die Gesamtkosten betragen rund 1,1 Millionen Euro.