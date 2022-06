Bauarbeiten in Niederkrüchten : Die Kreisstraße 35 bleibt fünf Wochen länger gesperrt

An der Kreisstraße 35 in Elmpt wird noch bis 10. Juli gebaut. Foto: Kreis Viersen

Niederkrüchten Die Bauarbeiten an der Kreisstraße 35 (Overhetfelder Straße) in Niederkrüchten-Elmpt verzögern sich um rund fünf Wochen. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit.

Grund für die Verzögerung seien zum einen Zusatzarbeiten, zum anderen Schlechtwettertage, so eine Sprecherin. Die 290.000 Euro teuren Bauarbeiten sollen nun voraussichtlich bis 10. Juli abgeschlossen werden.

Die großräumige Umleitung über die Dilborner Straße, An der Beek, Hauptstraße und Heinrichsstraße bleibt bestehen.

(mrö)