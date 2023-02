Jugend forscht im Kreis Viersen Jungforscher sorgen für Aha-Momente

Ein Ringordner, ein Locher, einige Papierseiten und eine Plastikhülle. Am Stand von Oleksandr Pantelishyn sind es keine großen Aufbauten, die ins Auge fallen. Was der 17-jährige Schüler vom Clara-Schumann-Gymnasium in Dülken entwickelt hat, ist eher unscheinbar und hat doch einen großen praktischen Nutzen. „Ich habe einen Papieradapter für Ringordner entwickelt“, sagt Oleksandr und hält einen Kartonstreifen hoch, der auf der einen Seite mit dem Locher perforiert ist und auf der anderen Seite eine Halterung aufweist, in die bis zu zehn DIN-A4-Blätter geklemmt werden können. „Ich wollte Papier in einem Ordner unterbringen, ohne es zu perforieren oder in eine Kunststoffmappe zu packen“, erklärt er.