Viersen : Straßenbahn-Unfall: Viersener gestorben

Viersen Der 24 Jahre alte Viersener, der Anfang Dezember in Neuss von einer Straßenbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift wurde, ist tot. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der junge Mann sei am Donnerstagabend seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war er am 8. Dezember gegen 5 Uhr morgens zu Fuß im Bereich der S-Bahn-Haltestelle „Am Kaiser“ unterwegs, trat zu nah an die heranfahrende Straßenbahn und wurde von ihr erfasst. Er geriet unter die Bahn, die Feuerwehr musste ihn befreien.

(naf)