An Bushaltestelle in Viersen Junger Mann schlägt 77-jährige Frau nieder

Nachdem sie aus einem Linienbus gestiegen war, ist eine 77-Jährige am Montag in Viersen von einem ihr unbekannten Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, ereignete sich der Vorfall gegen 11.45 Uhr an der Haltestelle Helmholtzstraße in Viersen. Die 77-jährige Viersenerin wollte den Angaben zufolge über den Radweg auf den Gehweg gelangen, als ein junger Mann, der ein Fahrrad neben sich herschob, sie plötzlich schlug. Die Viersenerin stürzte zu Boden und verletzte sich. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Zeugin konnte der Polizei eine Täterbeschreibung geben: Demnach war der Täter 16 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte hellblone Haare und einen Bart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke mit grauem Motiv. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese können sich unter Telefon 02162 3770 melden.